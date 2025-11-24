大の虎党アイドルでタレントの塩見きら（２７）が２４日、都内で「塩見きらさん２０２６年カレンダー」の発売記念イベントを行った。今年一年を振り返り「いろんなことを経験させてもらい、人生の中でも一、二を争う怒濤（どとう）の年だった」と述懐。来年の目標を聞かれると「シンプルに売れたい！」と意気込んでいた。大好きな阪神については「来シーズンこそ、リーグ優勝＆日本一になれると信じてます」と目を輝かせた。