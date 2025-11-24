きょうは関東など東日本の太平洋側を中心に、穏やかに晴れるでしょう。西日本も日差しが出ますが、午後は次第に雲が広がり、夜は九州で雨の降りだす所がありそうです。また、中国地方も日中、狭い範囲でにわか雨があるでしょう。東北や北陸は雲が多く、所々で雨が降る見込みです。北海道は天気の崩れはありません。最高気温は全国的に平年より高く、北日本は5℃前後も高いでしょう。日差しが出る地域では小春日和になりそうです。