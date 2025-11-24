きょう未明、氷見市の市道で見つかった遺体は、市内に住む79歳の男性だったことがわかりました。氷見警察署によりますと、きょう午前1時20分ごろ、氷見市上泉の市道の路側帯に人がうつ伏せで倒れているのを車で通った人が見つけ、警察に通報しました。倒れていたのは、氷見市園の無職、前澤 郡司さん（79）で、上下灰色のスウェットを着て、はだしで黒色のサンダルをはいていました。前澤さんは、見つかった当時から意識がなく、呼