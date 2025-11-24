中国商務部によると、2024年に「中華老字号（中国政府が認定した老舗）」企業は売上高が2兆元（約440兆円）を超え、利益が3500億元（約7兆7000億円）以上、海外での売上高が500億元（約1兆1000億円）を超え、力強く大きな市場価値とブランド力を示した。第8回中国国際輸入博覧会の会期中に発表された「中華老字号年度発展報告」によると、全国の中華老字号企業1450社は全体として好調な発展を遂げており、ブランドの平均存続期間は