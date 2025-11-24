「大正製薬」は、12月4日（木）から、「ヴイックス メディケイテッド ドロップ」と『ちいかわ』がコラボレーションしたオリジナル商品を、全国の「イオン」店舗やドラックストアなどで順次発売する。【写真】表情違いのちいかわ、ハチワレ、うさぎをデザイン！ケース一覧■ケースのデザインは全6種類今回発売されるのは、「ヴイックス メディケイテッド ドロップ（20個入り×3セット）」に、『ちいかわ』がデザインされたケ