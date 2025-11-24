鈴木憲和農林水産大臣が自民党県連の会議に出席し、物価高対策を優先する考えを強調しました。 【写真を見る】「衆議院は常に戦場」鈴木憲和農林水産大臣が物価高対策優先の考えを強調自民党県連の会議に出席（山形） ９月に自民党県連の会長に就任した鈴木憲和農林水産大臣は、おととい、大臣就任後初めてとなる支部長・幹事長会議に出席し、党員と意見交換を行いました。 自民党県連鈴木憲和会長「問題意識を持ってこれ