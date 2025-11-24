被爆からの復興の力を伝える舞台「絵おと芝居」が２３日、広島市中区の安田学園白島キャンパスで行われました。 中高生たち「ここから数キロのところに、とんでもない爆弾が落ちてのぉ、なーんもなくなった」 「絵おと芝居」は紙芝居をもとにした映像をスクリーンに映し、朗読劇と生演奏で物語を伝える舞台で、中高生やアナウンサーが演じました。 公演では初めて合唱やダンスなどを取り入れ、被爆者の梶矢文