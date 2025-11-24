高市総理の国会答弁に中国が反発を強める中、長崎市の中国人墓地で日中合同の清掃活動が行われました。 約2000柱が眠る中国人墓地に生い茂った草を、刈っていきます。 24日朝、稲佐悟真寺国際墓地で行われた清掃活動には、陳 泳 中国駐長崎総領事ら約150人が参加しました。 （陳 泳 中国駐長崎総領事） 「両国には、助け合いの物語が数多くある」 清掃活動は1974年から続いていて、陳総領事は民間の草の