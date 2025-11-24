3連休最終日の24日、新潟県内は湿った空気の影響などで曇りや雨となっています。25日から強い寒気が流れ込む見込みで、夜はじめ頃から落雷や竜巻・急な強い雨に注意が必要です。【記者リポート】「午前10時前の新潟市中央区。朝は雨が降ったりやんだりしていましたが、風は弱く比較的穏やかな天候」気圧の谷や湿った空気の影響で広くくもりや雨となっている県内。24日朝の最低気温は佐渡市相川で13℃など、平年と比べ高くな