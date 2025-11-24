クリーンエネルギーとして期待される、いわゆる「ブルー水素」を製造して発電に利用する実証実験施設が新潟県柏崎市に完成し、報道陣に公開されました。柏崎市に完成した柏崎水素パーク。天然ガスなどからCO2・二酸化炭素の排出を抑えて製造される、いわゆるブルー水素を利用し、水素発電に活用する実証実験を行う施設です。実験では長岡市で採れる天然ガスを原料にしてブルー水素を製造し、