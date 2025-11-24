コンピューターゲームの腕を競う「eスポーツ」のイベントが鹿児島県の姶良市で開かれました。 この「あいらeスポーツフェス」は、ゲームを通した人の交流で街を盛り上げようと、姶良市が企画しました。今年が2回目の開催で、市内外から5000人以上が訪れました。 会場には大人から子どもまで楽しめる12種類の対戦型ゲームなどのほか、ドローンの操縦体験や、自転車レース