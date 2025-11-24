【台風のたまご＝熱帯低気圧】発生 フィリピンのミンダナオ島の東で「台風のたまご＝熱帯低気圧」が発生しました。今後２４時間以内に『台風』に発達する見込みで、この「熱帯低気圧」は９時現在、時速１０キロの速さで西に進んでいます。 ２５日（火）～１２月４日（木）の、を画像で掲載しています。 雨風シミュレーション２５日（火）～１２月４日（木） 「熱帯低気圧」の「反時計回りの渦」はフィリピン