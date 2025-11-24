男性アイドルグループ「「ACEes」のメンバー、浮所飛貴（23）が24日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。来年活動を終了する5人組グループ「嵐」のラストツアーに、「僕も楽しみ」と話した。このツアーは3月13日の札幌ドームから始まり、5月31日の東京ドームまで、全国5大ドームで計15公演を行う。浮所は、「僕もこの嵐さんのツアー日程が発表されるのを楽しみに待っていて、やっと発表されたって感じなんですけ