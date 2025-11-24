話題となる新商品の開発をやってみようということで、人気飲食店を何店舗も手がけるさとうこうじさんとタッグを組んで、全国47都道府県の名産・特産品を使った丼の開発に乗り出すことに。今回は、長崎県の名物「ちゃんぽん」風に春雨をアレンジした丼レシピです。ツルツル＆もちもちの麺とご飯が織りなす背徳の味長崎といえば“雨”である。前川清が直立不動で今日も雨だった〜♫と歌う姿を連想する人も多いはず。しかし、