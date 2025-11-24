“令和のグラビアクイーン”沢口愛華（22）が24日、都内で「沢口愛華2026カレンダー」（わくわく製作所）の発売記念イベント前に取材に応じた。7年連続のカレンダー出版。今作は「私もびっくりなんですけど、1枚も笑った写真がない。一気にファンを突き放す感じになっていないか不安ではあるんですけど」と話し、キャッチコピーをつけるなら「ファッショナブル」とした。「ザ・グラビアというより新しいものを見てもらえるかな。