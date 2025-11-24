お笑いコンビ、南海キャンディーズの山里亮太が24日、MCを務める日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。高市早苗首相の台湾有事を巡る発言で日中関係が緊迫していることに、政治家の資質を疑問視した。山里は、端を発した原因について「国会での情報の扱い方が結果的に影響してしまったという側面があると思っていて。与党野党というよりも、国会全体の質問の質の問題だと思っているんです」と言及した。続けて、「