がんと診断されるとさまざまな検査を受けて、患者さんの体内でどのようながんが、どの程度拡がっているのか調べる必要があります。 どのような検査が、どのような理由で実施されるのかわからないまま検査に追われると、苦痛に感じる患者さんもいるでしょう。 患者さん自身も検査の必要性や、検査でわかる内容を理解して、主体的に検査に協力しましょう。 今回は食道がんになった際に受ける、血液検査の方法や目的を解説します。