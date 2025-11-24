きのう午後、山形市の中心部で住宅火災がありました。モバイルバッテリー付近から出火したとみられています。 【写真を見る】モバイルバッテリー付近の床が燃え...山形市の中心部で住宅火災住人の女性が病院に搬送 警察によりますときのう午後４時半ごろ、山形市木の実町の女性が住む部屋から火が出たと本人から消防に通報がありました。 火はおよそ１時間後に消し止められ、女性が、煙を吸って病院に運ばれまし