五島市で、無病息災や家内安全を祈る「千日大祭」が行われました。 “西の高野山” としても知られる、五島市玉之浦町の大宝寺で行われた「千日大祭」。 無病息災や家内安全を祈る、この時期の恒例行事です。 山伏姿の修行者らは、参拝者の願いが書かれた「護摩木」を祈願成就の思いを込めて、勢いよく燃える火の中に投げ入れます。 その後「火渡りの行」が行われ、参拝者たちはまだ煙が上がる残り火の上