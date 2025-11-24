実写映画『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』が、12月5日に全国公開を迎える。原作漫画・アニメも男女問わず人気を集めており、人々をとりこにする要素になっているのが、ひとりぼっちだった主人公が、仲間との絆を得て力強く成長していく姿だ。今回は、主演・水上恒司が演じる成長する主人公・桜遥の魅力を深掘りする。【写真】水上恒司が熱演！桜遥の場面カット本作で桜遥を演じるのは、今年は『九龍ジェネリックロマン