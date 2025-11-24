1980年代後半、クラッシュ・ギャルズ、極悪同盟らと共に女子プロレスブームを牽引したJBエンジェルスの立野記代と山崎五紀。アメリカのプロレス団体・WWFにも参戦し全米を虜にした2人が、自身の還暦とJBエンジェルス結成40周年を祝う大会を開催する。久々にそろって公の場に登場する立野と山崎に、本大会の見どころや全女時代の思い出をたっぷりと語ってもらった。【写真】結成40周年！全米を虜にした「JBエンジェルス」撮りお