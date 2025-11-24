【北京＝吉永亜希子、ヨハネスブルク＝笹子美奈子】アフリカ大陸初の開催となる主要２０か国・地域（Ｇ２０）首脳会議は、米国が欠席する中で行われた。中国は、アフリカなど新興・途上国の「グローバル・サウス」の支援から手を引く米国に取って代わるように新たな支援を打ち出し、更なる浸透を狙っている。「一国主義や保護主義が蔓延（まんえん）し、対立が激化している。Ｇ２０は連帯と協力の正しい道に戻るよう促進すべき