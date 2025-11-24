24日は「世界初」の展示として話題になっている魚をお伝えします。きょうは、2025年最後の3連休最終日。人気の観光地は大混雑しています。そのひとつ、沖縄県の美ら海水族館です。美ら海水族館の人気者といえば、ジンベエザメ。現在、飼育されて満30年で、世界最長飼育記録を更新中です。そんな中、世界で初めてとなる、ある「魚」の展示が始まりました。それが「タスキサクラダイ」。サクラダイの一種とみられています。特徴は、