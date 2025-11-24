※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2025年12月号からの転載です。この記事の画像を見る 自分のことを、特に人には知られたくないコンプレックスをオープンにするのは、怖い。でも、「弱さを開示すること」はときに、誰かの背中をやさしく押すことにつながる。SNSの世界でそんな奇跡のような体験をしたのが、インスタグラマーとして活躍する姫さんだ。彼女は20代の頃に重度のパニック障害と不安障害を患い、それが原因で、髪の毛の