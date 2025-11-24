24日（月）東北や北陸は急な雨や雷雨に注意。太平洋側は行楽日和になるでしょう。＜24日（月）の天気＞日本海から流れ込む湿った空気の影響で、日本海側では雲が多くなっています。上空に寒気が入ることで大気の状態が不安定になり、午後は東北や北陸で急な強い雨や雷に注意が必要です。一方、北海道や太平洋側では晴れているところが多く、おだやかな小春日和になっています。洗濯日和・お出掛け日和ですが、夜遅くには九州で雨の