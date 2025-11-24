日本ハムのドラフト１位・大川慈英（じぇい）投手＝明大＝が早くも“開幕１軍”を勝ち取った。２４日、エスコンで行われた新入団選手発表で新庄監督の印象を問われた大川は、「昨日初めて会わせていただいたんですけど、やっぱりオーラというか、これまで見たことのない人をひきつける、何かほんとに気づいたら目線がそっちに行ってしまうような方なんで、自分もそういうオーラっていうのを、このファイターズで身につけられた