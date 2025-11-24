２２日、店舗前にあるパンダ像。（成都＝新華社記者／楊珏）【新華社成都11月24日】中国四川省成都市は、訪れた人にパンダのかわいらしさを印象付ける。ジャイアントパンダ繁殖研究基地や野生復帰訓練などを行う関連施設「熊猫谷」（パンダバレー）などで間近に見られるほか、市街地でもパンダのモチーフにもよく出会える。口コミ情報の豊富なアプリ「小紅書（RED）」では、パンダをテーマにした街歩きが人気を集める。