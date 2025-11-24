戦後80年プロジェクト「つなぐ、つながる」です。山梨県にあった豊村では満州に渡った開拓団が終戦直後に集団自決しました。奇跡的に生存し、中国残留孤児となった女性の心は今も癒えることがありません。悲劇はなぜ起きたのでしょうか。現在の山梨県南アルプス市にあった豊村。郷土史研究家相原千里さん「満州の豊村分村で亡くなった人たちの慰霊碑」こちらでは1940年から160人を超える村民が大陸へ渡り、満州開拓団のひとつと