【明治安田J2リーグ】V・ファーレン長崎 2ー1 水戸ホーリーホック（11月23日／PEACE STADIUM Connected by SoftBank）【映像】レッドになったスライディングタックル水戸ホーリーホックのGK西川幸之介が終了間際に一発退場。クラブ史上初のJ1昇格を懸けた最終節に守護神が出場停止となり、ファンからは様々な声が上がっている。J2リーグ第27節でV・ファーレン長崎と水戸が対戦。その90+3分、大きなアクシデントが発生する。