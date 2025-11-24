赤福は、東京駅・東京ギフトパレット内「WEEKLY PALETTE」に、11月26日から12月9日まで期間限定で出店する。定番商品の「赤福餅」や「白餅黒餅」に加え、今回は赤福が手掛ける菓子店「五十鈴茶屋」の「燦マロン餅」や「燦チョコ餅」、「燦いちご餅」を取り揃える。東京駅には、やわらかな生地につぶあんと栗を包んだ「栗どらやき」、上層に栗の甘露煮を入れた栗羊羹、下層に北海道産小豆のこし餡羊羹を重ねた「季の羊羹 栗」が初登