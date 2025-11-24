占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年11月24日〜11月30日の運勢を西洋占星術で占います。うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）ヌケ感がカギに。おしゃれも、キャラも、緩やかに。運気はあなたの想像を超えた勢いで動いています。1つのきっかけが、より大きなチャンスにつながっていくでしょう。生まれ持った勘の鋭さで、「何かが始まる」「これから変わる」という予感がするから落ち着かないのです