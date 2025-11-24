占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年11月24日〜11月30日の運勢を西洋占星術で占います。みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）言い訳封印で、世界を動かす。堂々巡りから抜けましょう。「やってもムダ」「きっとうまくいかない」ことなら、そのまま、選択肢から外れていくものです。でも、あなたは、ずっと考え続けてしまうはず。「もしかしたら？」「うまくいくかも」的に。その都度、打ち消