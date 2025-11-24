占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年11月24日〜11月30日の運勢を西洋占星術で占います。やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）スタートダッシュで、駆け抜けて。パワフルな1週間を始めましょう。いつものように、少しずつなじませて調子を取り戻すのではなく、月曜日から全力でいくのです。すると、面白いように話が進んで、あなた好みのペースで1週間を走り切れるでしょう。これまで滞っていた