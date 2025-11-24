占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年11月24日〜11月30日の運勢を西洋占星術で占います。いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）大船に乗りましょう。マインドはスタッフで。ビッグスケールで物事が動きます。ぼんやりと流れに乗っていくのではなく、意識的に関わっていきましょう。有効な手だてとしては、お世話係に回ること。周りの面倒を見たり、細かい調整を請け負ったりすると、なくてはなら