24日未明、埼玉・加須市の住宅に男が侵入し、現金約4万円を奪って逃走しました。午前3時ごろ、加須市内の住宅で「男が入ってきて『殺すぞ、金はどこだ』と脅され、金を奪われた」と住人の男性（72）から110番通報がありました。警察によりますと、男は住宅に押し入った後、寝ていた男性に刃物のようなものを突きつけて脅し、現金4万1000円を奪って逃走したということです。住人の男性にけがはありませんでした。逃げた男は身長170c