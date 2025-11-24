１１月２日に黄綬褒章を受章した横山典弘騎手＝美浦・フリー＝の受章記念セレモニーを２９日の東京４Ｒ後にウィナーズサークルで行うとＪＲＡが発表した。黄綬褒章はその道一筋に業務に精励し、他の模範となるような技術や事績を有する人物に授与される。ＪＲＡでは柴田善臣騎手、昨年の武豊騎手に続く３人目の受章。騎手では大井の的場文男元騎手、調教師への転身が発表された名古屋の宮下瞳騎手に続く５人目。