お笑いコンビ「マヂカルラブリー」の野田クリスタルが２４日、都内で行われた「バルクサミット」のＰＲイベントに登場した。野田はウォーキングランジをしながら登場。スーツを脱ぎ、タンクトップ姿で「自信がある」という三頭筋と大胸筋をアピールした。サプリメントについて「僕は好き嫌いが多くて、栄養のの偏りが生まれてしまう。サプリメントがあると、偏食の人間は助かるなと思います」と愛用していることを明かした。