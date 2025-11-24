民謡の県ナンバー1を決める「県民謡王座決定大会」が23日、山形市で開かれ、参加者が自慢の歌声を披露しました。大会は、県民謡振興会と山形新聞・山形放送が主催したものでことしで66回目を迎えます。大会には、中学生以下の「少年少女の部」と75歳以上の「高年の部」、それに王座を決める「一般の部」の3つの部門に合わせて146人が出場。参加者は、尺八や三味線の伴奏に合わせ自慢の歌声を披露しました。審査の結果、「一