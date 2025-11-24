サッカーの明治安田J2リーグ・モンテディオ山形は23日、アウェーで磐田と対戦し、2対2で引き分けました。今シーズン最後のアウェー戦、磐田との試合は前半9分。味方からのロングパスをペナルティエリア左で受けたのは、土居。山形が1点を先制しそのまま試合を折り返します。後半32分に1点を返されますが、その6分後。右サイドの岡本がファーサイドへクロスを供給。高橋が左足で合わせ、勝ち越