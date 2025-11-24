この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、りりぃ@ダンスゲーム世界チャンピオン(@ugogon)さんの投稿です。子どもの「新しいゲームほしい」攻撃は、どの家庭でも「あるある」の悩みですよね。“ただ欲しい”では終わらない、小学2年生のお子さんが見せた見事なプレゼン力。思わずパパが言葉を失ったというその理由とは…？ 小2娘の「Switch2が欲しい理由」がガチすぎた…！ 子ども