LFPバッテリーを搭載するエントリーモデルボルボのコンパクトBEVである『EX30』は現在、日本で5モデル展開されている。そのうち前後にモーターを搭載するAWD、『EX30ウルトラ・ツインモーター・パフォーマンス』に試乗したというのが前回の話。【画像】LFPバッテリーを搭載するエントリーモデル！ボルボEX30プラス・シングルモーター全42枚今回はその試乗を通じて気になった、LFP（リン酸鉄リチウムイオン）バッテリーを搭載する