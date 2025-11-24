23日午後、米沢市の住宅地近くにクマ1頭が出没しました。市は緊急銃猟を判断し、猟友会の発砲でクマは駆除されました。23日午後1時ごろ、米沢市南原笹野町の住宅地近くで体長85センチのクマ1頭が目撃されました。クマは2歳程度の成獣で、カキの木に登っていたということです。現場は南原小学校から北東に450メートルほどの場所で、その後、クマは住宅近くをうろつき、居座りました。市は緊急銃猟を判断し、午後4時ごろ、猟友