3連休最終日のけさの県内は、雲が多く、雨が降っているところがあります。県内は、気圧の谷や湿った空気の影響でけさから雲が多く、ところによって雨が降っています。富山市内では、紅葉した落ち葉を掃除する人や街中をランニングする人の姿が見られました。午前11時までの最高気温は、朝日町で17・1度、魚津市で16・7度などとなっています。日中の最高気温は16度から17度の予想で、日差しは少ないですが、気温は11月上旬、中旬並