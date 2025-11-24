きのう深夜、茨城県坂東市にある廃プラスチックのリサイクル工場で火事が発生し、現在も消火活動が続いています。現場の状況を伝えてもらいます。【写真を見る】「とてつもなく高く炎が…」発生から13時間以上経過も鎮圧めど立たず風の影響で付近の木などに延焼廃プラスチックのリサイクル工場火災茨城・坂東市茨城県坂東市、リサイクル工場の火災現場です。火災発生からおよそ13時間が経った今でも、黒い煙がもくもくとあが