プロ野球・ヤクルトは24日、2選手の背番号変更を発表しました。23歳の内山壮真選手は「33」から「3」に変更。捕手登録ですが、今季は外野手として奮闘。5年目でキャリア最多となる116試合で打率.262、8本塁打、48打点をマークしました。初の規定打席にも到達し、打率はチームトップでした。「3」は今季まで西川遥輝選手が背負っていた番号です。25歳の橋本星哉選手は「93」から「52」に変更。育成出身3年目の捕手は、今季15試合で