大相撲・九州場所で初優勝を飾ったウクライナ出身の安青錦関が一夜明け会見を行い、改めて今の思いを語りました。所要14場所で初優勝・安青錦：（寝たのは）朝5時くらいですかね。帰ってからすぐ寝られなかったんで。（Q.あまり寝ないまま今ここへ？）そうですね、はい。気合で！横綱・豊昇龍との優勝決定戦を制し、初優勝を手にした安青錦関。初土俵から所要14場所での初優勝は、史上2番目のスピード記録です。所要14場所で初優勝