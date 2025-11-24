大分県大分市の大規模火災は24日で発生から7日目です。依然、鎮火には至っていませんが、住宅街周辺で複数確認されていた熱源は、24日朝の調査では1か所に減っていることがわかりました。「火災の発生から7日目を迎えました。24日もドローンを使って熱源の調査が行われています」調査を行ったのは県や大分大学などです。大分大学の鶴成悦久教授によりますと、住宅街周辺では温度40度以上の熱源は23日は山林付近で4か所確認されてい