ソフトバンクの優勝祝賀パレードが24日、福岡市内中心部で行われた。リーグ制覇した昨年に続き、優勝パレードは2年連続。小久保裕紀監督と周東佑京選手会長、孫正義オーナー、王貞治会長が乗り込んだオープンカーを先頭に、主力選手を乗せたオープンカーが続いた。さらに選手の乗せたバスが続き、沿道に集まったファンからは、大きな声援や感謝の声が送られた。パレードは天神など福岡の中心地を約2・3キロをゆっくりと進ん