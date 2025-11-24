＜大王製紙エリエールレディス最終日◇23日◇エリエールゴルフクラブ松山（愛媛県）◇6595ヤード・パー71＞ツアー初優勝を挙げたプロ1年目の2022年に初めて手にし、そこから1度も外していなかったシードを4年目のシーズンに喪失することになった。22歳の尾関彩美悠は、「今シーズンはいろいろトライはしたけど、なかなかうまくハマらない年でした」と、メルセデス・ランキング（MR）82位に終わった苦難の1年を振り返る。【写真】