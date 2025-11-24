＜いわさき白露シニアゴルフトーナメント最終日◇23日◇いぶすきゴルフクラブ（鹿児島県）◇7074ヤード・パー72＞国内シニアツアーの今季最終戦「いぶすき白露シニア」は、トータル12アンダーで並んだ手嶋多一とタマヌーン・スリロット（タイ）のプレーオフとなった。1ホール目で手嶋がバーディを奪い、パーのスリロット（タイ）を退け、2021年の「日本シニアオープン」以来、4年ぶり3勝目を挙げた。そこで、『日本一練習しない